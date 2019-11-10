Hükümlüydü patron oldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de mahkeme tarafından adli para cezası verilen iki çocuk annesi Reyhan Oflaz, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne müracaat ederek bu cezasını kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak tamamlamak istedi. 76 günlük adli para cezasını tamamlarken İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 'amigurumi' kursuna da katılan Oflaz'ın hayatı bundan sonra tamamen değişti. Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatı olan 'amigurumi'yi kısa sürede öğrenen Oflaz, yeni bir meslek sahibi oldu ve ekmeğini bu işten kazanmaya başladı. Başka kadınlara da örnek olan Oflaz, çeşitli dernekler tarafından düzenlenen organizasyonlara katılarak eğitmenlik de yapıyor. Oflaz, İŞKUR'a kendi işini kurma projesiyle başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonucu projesi kabul edilen Oflaz, 38 bin lira hibe kredi desteği aldı. Şimdi kendine ait kafeteryayı kurmak için yer arayışına başladı. Açacağı kafeteryada çay kahve satışının yanı sıra kadınlara el sanatı öğretecek olan Oflaz, büyük hayalini gerçeğe dönüştürecek. SABAH'a konuşan Oflaz, "76 günlük adli para cezamı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak çekmek istedim. Bu süre zarfında amigurumi kursuna da katıldım. Oyuncak yapmak hem beni çok mutlu ediyor hem de benim için adeta terapi oluyor. Bir şeyler ürettikçe ve insanlardan olumlu tepkiler alınca çok mutlu oluyorum. Herkese tavsiye ederim. Elimden geldiğince başka kadınlara da bu sanatı öğretmeye çalışıyorum. Bugüne kadar 150-160 bebek ördüm. Örmeye de devam edeceğim" diye konuştu. Ördüğü bebekleri instagram üzerinden de sergilediğini vurgulayan Oflaz, "Siparişe göre bebek yapıyorum. Kimileri büyük bebek istiyor, kimileri küçük bebek istiyor. Buradan elde ettiğim gelirle evimin geçimini sağlıyorum. Bu mesleği öğrenmemde katkısı olan İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ederim. İlk başta kursa yazılmak bile istememiştim. Israr edilince hobi olarak yazıldım ve öğrendim. Ama hayatımı bu kadar değiştireceğini hiç tahmin etmemiştim. Kendi işinin patronu olacağı için çok mutlu ve heyecanlım" dedi.