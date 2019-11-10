İSTIKLAL MADALYASI 650 LIRAYA SATILDI

Denizli'de
antikacılık yapan
Mehmet Akif Yılmaztürk,
Çamlaraltı
Mahallesi'ndeki
bir kafede müzayede
düzenledi.
50 kişinin katıldığı
açık artırmada,
50 ila 100 yıllık
120 parça antika
eser satışa sunuldu.
Antika şamdanların,
radyo, fotoğraf
makinesi ve gramofonların
bulunduğu açık artırmada,
89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye
çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında
bir Kurtuluş Savaşı
gazisine verilen
'İstiklal Madalyası',
açık artırmaya katılan
Adem Ceylan
tarafından 650 liraya
satın alındı.
Mezatta, 1906
yılında yapılan gramofon
3 bin 100
lira, 1940 yılında
üretilen antika
fotoğraf makinesi
ise 2 bin liraya
satıldı. Antikacı
Mehmet Akif Yılmaztürk, 8 yaşından bu
yana koleksiyoner olduğunu, 5 yıldır antikacılık
yaptığını söyledi.