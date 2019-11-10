İSTIKLAL MADALYASI 650 LIRAYA SATILDI

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Denizli'deantikacılık yapanMehmet Akif Yılmaztürk,ÇamlaraltıMahallesi'ndekibir kafede müzayededüzenledi.50 kişinin katıldığıaçık artırmada,50 ila 100 yıllık120 parça antikaeser satışa sunuldu.Antika şamdanların,radyo, fotoğrafmakinesi ve gramofonlarınbulunduğu açık artırmada,89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüyeçıktı. Devlet tarafından 1930 yılındabir Kurtuluş Savaşıgazisine verilen'İstiklal Madalyası',açık artırmaya katılanAdem Ceylantarafından 650 lirayasatın alındı.Mezatta, 1906yılında yapılan gramofon3 bin 100lira, 1940 yılındaüretilen antikafotoğraf makinesiise 2 bin lirayasatıldı. AntikacıMehmet Akif Yılmaztürk, 8 yaşından buyana koleksiyoner olduğunu, 5 yıldır antikacılıkyaptığını söyledi.