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Türk hekim ve ekibinden büyük başarı

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Türk hekim ve ekibinden büyük başarı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın ve ekibi prostat kanseri ameliyatında geliştirdikleri yeni yöntemle bir ilke imza attı. Laparoskopipk denilen kapalı ameliyat yönteminde 6 yerine 3 trokar (bir çeşit çubuk) kullanarak yaptığı prostat kanseri ameliyatlarının ses getirdiğini belirten ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın, bu yöntemle ameliyat edilen 100'üncü hastalarını Ukraynalı doktor Dmytri Borysenko'nun da izlediğini kaydetti. Borysenko, aynı yöntemi kendi ülkesinde de uygulamaya çalışacağını belirtti.

'HASTAMIN DURUMU İYİ'
Doç. Dr. Yiğit Akın, "Hastalarımız da biz de ameliyattan gayet memnunuz. 100'üncü hastamızın durumu gayet iyi. Tekniğimizi yurt dışında duyurmuştuk. Bu yöntemi geniş çevrelere yaymayı ve bütün dünyada kabul edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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Türk hekim ve ekibinden büyük başarı
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