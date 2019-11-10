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Zincirleme kazada bir kişi can verdi

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Zincirleme kazada bir kişi can verdi
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı ticari otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından takla atarak karşı şeritte Afyon istikametine gitmekte olan minibüse çarptı. Otomobil ardından Ahmet B. yönetimindeki açık kasa kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet B.'nin araçta sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Mehmet B. ve diğer araç sürücüsü Mustafa K., hastaneye kaldırıldı.
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Zincirleme kazada bir kişi can verdi
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