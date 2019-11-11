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Dövüş sanatları son yılların gözde sporu

Eray ARPAŞİN Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Dövüş sanatları son yılların gözde sporu
İZMIR'DE çocukluğundan beri dövüş sporlarının içinde yer alan ve üniversite yıllarında Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) ile tanışan Erdem Gencer, kısa sürede gösterdiği başarı ile isminden sıkça söz ettiriyor. Dövüş sanatında birçok başarısı bulunan Gencer, "Dövüş sporları hem savunmayı hem de savunmayı içinde barındırıyor. Son zamanlarda özellikle kadınlar dövüş sporlarına ilgi gösteriyor. Hem spor yapayım hem dövüşeyim hem de fiziğim güzelleşsin diyenler dövüş sanatına yöneldi. Jiujitsu da gücün önemi yok. Herkes kendisini koruyabilir" dedi.
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Dövüş sanatları son yılların gözde sporu
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