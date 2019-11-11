Ege Atatürk’ü özlemle andı

BUGÜN NELER OLDU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Ege Bölgesi'nde düzenlenen törenlerde saygı ve özlemle anıldı. İzmir'de törenlerin adresi Cumhuriyet meydanı oldu. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Öte yandan İzmirliler, Ata'yı anmak için Buca'daki 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskının önüne akın etti.Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollarda trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Alaşehir'de emekli ziraat mühendisi Doğan Bozkuş, bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş, "Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. Bakesir'de Atatürk Anıtı'nda yapılan anma törenine protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anıttaki tören sona erdi.Denizli'de valilik önünde düzenlenen törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi. Kale ilçesinde Mustafa Şipar Anadolu Lisesi'nin bahçesinde toplanan 100 öğrenci, Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938'i sonsuzluk işaretiyle yazdı. Öte yandan Aydın Koçarlı'daki törende diğer partiler çelenk koyarken CHP İlçe Örgütü ve Başkanı'nın çelenk koymaması dikkat çekti.