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Egeli ihracatçılar ’den umutlu

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Egeli ihracatçılar Çin’den umutlu
ÇIN'IN Şanghay kentinde 5-10 Kasım'da gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda başta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Çin'in önemli ithalatçı firmalarından Cofco Sundry tadım etkinliği yaptı. Etkinlikte gıda ürünleriyle Çin damak tadına uygun hazırlanan kek, kurabiye, pasta gibi yiyeceklerin olduğu menülere Çinlilerin yoğun ilgi gösterdi. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, "Çin'e 2019'un Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin gıda ihracatı yüzde 86'lık artışla 110 milyon dolardan, 205 milyon dolara çıktı. Hedefimiz 2023'e kadar bu tutarı 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Çin tarafı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde ihracatın önündeki engellerin kalkması adına noktayı koyacağız" dedi.
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Egeli ihracatçılar Çin’den umutlu
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