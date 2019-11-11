Kaan kanseri sevgiyle yendi

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İZMIR Karabağlar'daki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Bölümü öğrencisi Kaan Balkan (19), derisinde oluşan lekeler, karın ağrısı, kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kaan, daha önce hiç duymadığı deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında gösterilen bir kanser türü NF tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle hızla kilo kaybeden ve okulu bırakmak zorunda kalan Kaan Balkan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5.5 ay kaldığını ve ince bağırsağında 70 santimetrelik bir kitle saptandığını belirtti. Daha önce ince bağırsakta kitleye sahip en genç NF tip 1 hastasının 47 yaşında olduğunu dile getiren Kaan Balkan, "Psikolojik olarak büyük çöküntü yaşadım. Kemoterapi alırken saçlarım döküldü. Herkes bana ölecekmişim gibi bakıyordu. Çok üzülüyordum. Arkadaşlarım ile ailemin desteği ve onların sevgisi sayesinde ayakta kaldım. Okula iki yıl ara verdim. Şimdi iyileştim ve son sınıfta okula devam ediyorum. Öğretmenlerim bölümü bırakmasını tavsiye etti. Hiç vazgeçmeden hayal ettiği bölümü okumaya devam ettiğni belirten Balkan, " Hastalığım engel olamadı. Eğitimime sivil havacılıkta devam edeceğim" diye konuştu.