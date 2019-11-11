Palut’lu Göztepe’de umut var!

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe, uzun süre önde götürdüğü maçta Gökhan Töre'nin penaltısıyla beraberliğe razı oldu: 1-1. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti. Konuk takım 83. dakikada Gökhan Töre'nin penaltısıyla beraberliği yakaladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sinirler gerilirken Göztepe'den Alparslan, Yeni Malatyaspor'dan da Eren Tozlu kırmızı kart gördü. 1- 1 sona eren mücadele sonrası Göztepe 13, Yeni Malatyaspor 18 puana yükseldi. Maç sonrası iki takım futbolcuları bir anda birbirlerine girdi.Uzun süre sakinleşmeyen iki futbolcu ikinci sarı kart ve kırmızı kartla cezalandırıldı. Maçın ardından Göztepeli futbolcular VAR kararlarına tepki gösterdi