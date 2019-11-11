Zehir ticareti yapılan evde cinayet işlendi

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesindebulunan bir apartmanın 4. katında Eray Kaplan (55) ile Umut Y. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Umut Y, Kaplan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı. Olay sırasında evde bulunan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kaplan, kurtarılamadı. Eray Kaplan'ın cesedi morga kaldırıldı. Evdeki aramada uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi. Evde bulunan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan zanlı Umut Y., emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Umut Y.'nin hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, diğer 4 kişinin de sabıkalarının olduğu öğrenildi.