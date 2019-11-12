3. Ege Ekonomik Forum yarın başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ege Ekonomik Forum, 13-14 Kasım 2019 tarihlerinde 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile İzmir Swissotel'de gerçekleşecek. Forum Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, TOBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkıları, EGEV ve Özgencil Grup işbirliğiyle düzenlenecek. 13 Kasım Çarşamba gerçekleşecek ilk günün açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımları bekleniyor. Forum'un ikinci günü ise açılışı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli gerçekleştirecek. Forum'un ikinci gün kapanışını ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un yapması bekleniyor. Alanında uzman 70'e yakın yerli ve yabancı fikir önderi 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında 3. Ege Ekonomik Forum için tarih boyunca önemli bir lojistik, ticaret ve kültür merkezi olan İzmir'de bir araya gelecek.