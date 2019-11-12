‘50 peynirli şehir Balıkesir’ görücüde

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yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Neşe Biber Aksoy ve Berin Bal Onur'un kaleme aldığı dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının lansmanı Sındırgı Kışla Müze Han Otel'de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Balıkesir'in peynirinin güzelliğinin farkında olduklarını fakat böyle bir tanıtımın akıllarından geçmediğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Balıkesir'in kültürel anlamda şimdiye kadar yapılmış en güzel projesi oldu" dedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Balıkesir'de güzel şeyler oluyor. Bu güzel şeyleri düşünen, tasarlayan, hayat bulduran herkese ama herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'in çeşitli gelgellere ihtiyacı var çünkü gerçekten büyük bir iliz, 20 ilçemiz var, her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası var. Tüm ilçelerimizde sırasıyla güzel çalışmalar yapacağız. Balıkesirliler olarak hepimizin ortak değeri olan ve övünç kaynağı olan peynirimizi çok güzel kaleme alıp çok latif ve güzel bir şekilde lanse eden yazarlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. '50 Peynirli Şehir Balıkesir' bu şehre çok yakıştı" dedi.