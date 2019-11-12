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Altay’da yol ayrımı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Altay’da yol ayrımı
ALTAY, TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Lige Ümraniye mağlubiyetiyle başlayan Altay, sonrasında 7 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlik çıkararak yenilmeme serisi elde etmişti. İZMIR ekibi, son 3 maçında ise bu istatistikleri tam tersine çevirerek müsabakalardan puansız ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sahasında Menemenspor'a 2-0, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 ve son olarak yine sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybederek kötü bir istatistiğe imza attı. ALTAY'DA yönetim kötü gidişatın nedenlerini sorgularken, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile bir toplantı yaparak soruna çözüm arayacak. 10. sıraya kadar gerileyen İzmir ekibi, 15 puanda kalırken 6. Sıradaki Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Yönetim, Karafırtınalar ile yollarını ayırabilir.
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Altay’da yol ayrımı
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