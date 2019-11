Altın Kedi Ödülleri sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

yıl 20. kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde finale kalan 37 film uzman jüri üyeleri tarafından ödüllendirildi. 'Altın Kedi Ödülleri'nin töreni Alsancak Tarihi Havagazı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Kısa Film Festivali'nin direktörü Yusuf Saygı, "Kısa Filme İzmir'in desteğini artırmak, üretilecek olan kısa filmler ile İzmir'in tanıtımına da büyük katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. Ulusal Deneysel Kategorisi en iyi film seçilen 'Donut Paradise' ile Yönetmen Erdem Arslan, Ulusal Animasyon Kategorisi en iyi film seçilen 'Avarya' ile Yönetmen Gökalp Gönende, Ulusal Belgesel Kategorisi en iyi film seçilen 'Diş Ağrısı' ile Yönetmen Özer Kesemen ödül kazandı. Ulusal Belgesel Kategorisi mansiyon ödülü ise 'Kusurlu' ile Yönetmen Bilen Sevda Könen, Uluslararası Kurmaca Kategorisi Jüri özel ödülü 'The Last Tale About Earth' ile Yönetmen Magdalena Seweryn'e verildi.