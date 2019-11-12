Altınordu galibiyete hasret

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR deplasmanında 1 puana razı olan Altınordu, 3 puan hasretini 7 maça çıkardı. En son 14 Eylül'de Eskişehirspor'u 4-1 mağlup eden kırmızı lacivertliler, yaklaşık 2 aydır ligde galibiyet alamadı.BU maçtan aldığı puanla birlikte 11 maç sonunda 7 puana ulaşan İzmir ekibi, haftayı 17. sırada kapattı. Küme düşme hattında yer alan kırmızı lacivertliler, milli maç arasının ardından Boluspor'u ağırlayacak. TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu,ifadelerini kullandı.11 maç sonunda 7 puana ulaşan İzmir ekibi, haftayı 17. sırada kapattı. Düşme hattında yer alan kırmızı lacivertliler, milli maç arasının ardından Boluspor'u ağırlayacak.