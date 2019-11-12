Çisemnur’un yüzü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da Yunuselre Haban Türek anadolu Lisesi öğrencileri 6 yıldır ailelerini durumları iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 13'üncüsünü düzenledikleri 'Hayalimin Anahtarı' projesiyle 5. sınıf öğrencisi Çisemnur Kıral'ın yüzünü doğum gününde güldürdü. Rehber öğretmeni aracılığıyla 11 yaşındaki Çisemnur'a ulaşan lise öğrencileri, onur kurulu başkanı olan İngilizce öğretmenleri Nüket Belge eşliğinde, ailenin yaşadığı Yunusemre ilçesindeki evine gitti. Çisemnur'un okulda olduğu zamanlarda eve giden lise öğrencileri ilk olarak odayı boyadı. Daha sonra ise öğrenciler, yanında getirdikleri eşyalar ile odanın perdelerini, halısını, yatak ve mobilya takımlarını yeniledi. Odayı baştan aşağıya yenileyen öğrenciler, doğum gününde Çisemnur'un oda hayalini gerçekleştirdi.İşleri biten öğrenciler, oda hayali gerçekleştiğinden haberi olmayan Çisemnur'u bekledi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından sınıf öğretmeni eşliğinde evine gelen Çisemnur, lise öğrencilerini evde görünce şaşırdı. Daha sonra ise öğrencilerinin kendisine hazırladığı doğum günü pastasını üfledi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Çisemnur'a, pastanın ardından ikinci sürpriz de yapıldı. Gözleri kapatılan Çisemnur, odasına götürüldü. Gözünü açmasının ardından Çisemnur, gördüğü manzara karşısında uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Bu yıl içerisinde 2 çocuğu daha sevindirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı İngilizce öğretmeni Nüket Belge, "Çisemnur'un projeye ilişkin hiçbir bilgisi yok. Bizi de tanımıyor. Sadece babaannesi odayı boyatıyorum demiş. Bu projede gerçekten çok heyecanlıyız" diye konuştu. Sevinçten gözyaşlarını tutamayan babaanne Gülşen Kıral ise "Yavrumun sevineceği için çok mutlu oldum. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.