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Devamsızlıkları sildi suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Devamsızlıkları sildi suçüstü yakalandı
İZMIR'DE Bakırçay Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'na dışarıdan ders veren Doğan K., iddiaya göre, bazı öğrencilerin para karşılığında devamsızlıklarını sildi. Bu durumu öğrenen diğer öğrenciler ise üniversite rektörlüğüne gidip, konu hakkında şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren üniversite rektörlüğü, durumu savcılığa bildirdi. Savcılığın talimatıyla Doğan K. polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Doğan K.'nın öğrencilerden para aldığı ve devamsızlıklarını sildiği tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Doğan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan K. tutuklandı.
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Devamsızlıkları sildi suçüstü yakalandı
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