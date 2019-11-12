Ege’de 1.6 milyonluk fidan rekoru kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' isimli proje kapsamında 81 ilde saat 11.11'de, 2 bin 23 noktada aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu. İzmir'deki etkinliğin adresi ise Menderes'e bağlı Orhanlı Mahallesi'ydi. Burada düzenlenen ağaç dikim töreninde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kurum müdürleri de yer aldı. Geçen Ağustos ayında yanan ormanlık bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan kampanyaya, yağmura rağmen binlerce İzmirli katıldı. Proje kapsamında İzmir'de dün 361 bin fidan dikildi.İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak için öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin katıldığı bir etkinlikle ağaç dikeceklerini söyledi. Zafer Derince, bu yıl dikim mevsimi içerisinde toplam 7 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı. Son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek istediklerini söyleyen Derince, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın 2019/20 sayılı genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılmak amacıyla, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi" dedi.Ağaç dikmek için alana gelen vatandaşlardan Kadriye Geyik, "Ağaç dikme projesi çok hoşumuza gitti. İnşallah böyle projelerin devamı gelir" dedi. Cennet Çangel de "Biz geleceğe nefes olabilmek, çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakabilmek için buradayız" dedi. Ağaç dikmek için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen gruptan Nedim Hasovic, "Orman ve Tarım Lisesi olarak buraya geldik. Ağaç dikme kampanyasına katıldığımız için çok mutluyu" dedi.Balıkesir'de "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında kentin farklı noktalarında belirlenen ağaçlandırma sahalarında 377 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi. Manisa'da 202 bin fidanın dikildiği etkinliklerde ilçelerde de yoğun katılım oldu. Aydın'da 116 bin, Muğla'da 217 bin, Denizli'de 272 bin, Uşak'ta 100 bin fidan dikildi.