Hırs ve azimleriyle üniversiteli oldular

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bu yıl iki özel öğrenci eğitim hayatına adım attı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nün yetenek sınavını kazanan otizmli Alara Aslan (21) ile down sendromlu Sera Özler (19), eğitim hayatına başladı. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Sera, 10 yaşından bu yana piyano eğitimi aldığını, ikinci enstrüman olarak kanun çaldığını belirterek, Fazıl Say hayranı olduğunu söyledi. Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun olan Alara ise, ilk kez 13 yaşında piyano başına oturduğunu ve Beethoven'ın hayranı olduğunu ifade etti.Sera'ya, bebekliğinden bu yana tüm ailenin büyük destek verdiğini belirten anne Nilüfer Yaman, "Sera, az rastlanılan mozaik tipi down sendromu. Kendini ifade edebiliyor, sorunlarını çözebiliyor, derslerini kendi takip edebiliyor. Ortaokulda piyano kursuna başladı. Eğitmenlerinin yeteneğini fark etmesiyle, çabalarının sonucunda güzel sanatlar lisesini kazandı. Hedeflediği Yaşar Üniversitesi'nin yetenek sınavında Türkiye'de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki down sendromlu bireylerden biri oldu. Bu başarı, büyük bir emeğin ürünü" dedi. Alara'yı küçük yaşta müziğe yönlendiren annesi Aynur Aslan ise "Sevgi ve sabır en büyük ilaç. Alara'yı sevebileceği bir sanat dalına yönlendirdik, bu da piyano oldu. 13 yaşından bu döneme kadar yaz - kış ara vermeden devam etti. Üniversite sınavından yeterli puanı aldıktan sonra da yetenek sınavına girdi ve kazandı" dedi. Sera Özler'in piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni, "Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine de örnek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay ise, "İkisi de çok yetenekli ve başarılı. Amacımız müzik aracılığıyla bir araya gelirken onlara akademik ve sosyal hayatta katkı sağlamak, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturmak" dedi.