Kadınlar, Hafize Kurban için adalet istedi

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boşanmak isteyen eşi Hafize Kurban'ı (23), 27 Ağustos'ta bıçaklayarak, öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Uğur Kurban, dün hakim karşısına çıktı. Kadın Örgütleri Denizli Platformu üyesi bir grup kadın, ilk duruşma öncesi bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Adliye önündeki basın açıklamasına, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak, destek verdi. Kadınlar, Denizli Adliyesi önünde 'Hafize Kurban için adalet' yazılı pankartı açtı. Grup adına açıklama yapan Perihan Üge, "Her türlü şiddeti uygulayarak, bizleri ve mücadelemizi yok edemezsiniz. Kadın mücadelemiz ve dayanışmamız devam edecek" dedi. Basın açıklamasına katılan ve gözyaşı döken Hafize'nin babası Mustafa Balık ise "Yüce adaletimize güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Her şeyi önce Allah'a sonra adaletimize havale ediyorum. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Gerekenin yapılacağına inanıyorum" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.