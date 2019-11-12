Karşıyaka şaha kalktı

BUGÜN NELER OLDU

TRANSFER yasağı ve ekonomik sıkıntılara rağmen altyapıdan oyuncularıyla geçen sezon Play-Off oynayan Karşıyaka, kötü başladığı yeni sezonda müthiş bir çıkış yakaladı. Ligin ilk 4 maçlık bölümünde teknik direktör Mesut Toros ile çöküş yaşayan ve 4 puanla düşme hattına demir atan Kaf-Kaf daha sonra göreve gelen Soner Tolungüç ile şaha kalktı. 7 maçlık bölümde Kaf-Kaf sadece 1 kez yenilirken 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Önceki gün Payasspor'u yenip 18 puanla Play-Off hattına girmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kaf-Kaf bu süreçte 7 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. İzmir ekibi haftaya Ege derbisinde Fethiyespor'u konuk edecek.