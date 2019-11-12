Yaşadıkları sorunları sahneleyip ödül aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar Belediye Tiyatrosu bünyesindeki tamamı kadınlardan oluşan Ürkmez Kadın Tiyatrosu, 5 yıldır sahnede farkını ortaya koyuyor. Farklı hikayeleri olan 20 kadından bazıları ev işlerini bazıları da baktıkları torunlarını bırakıp, her hafta tiyatro sahnesine geliyor. Kadınlar, bu zamana kadar sergiledikleri 4 oyunda kadına şiddetten çocuk gelin sorununa, toplumsal baskıdan, kadın cinayetlerine kadar birçok konuya değindi. Kadınlar, yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları oyunlarda, bazen güldürerek bazen de ağlatarak seyirciye aktarıyor. Daha önce sahneye çıkmamış hatta tiyatro izlemeye fırsatı bile olmamış kadınlar, sahnede olmanın heyecanını hala yaşıyor.Tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel'in annesini kaybettikten sonra kadınlarla çalışmak isteyip, kurduğu ekip, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde 2019'un en başarılı Anadolu tiyatrosu seçildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sergilemek üzere özel oyun hazırlıyor. Oyuncuların, hayat hikayelerini sahnede aktardıklarını belirten Vedat Murat Güzel, "Hepsi hissederek oynadı. Hayatlarında hiç tiyatro yapmamış, izleme fırsatı bile bulamamış. Tiyatro, kadınlar için yaşam sevinci oldu" dedi.