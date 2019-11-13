3. Ege Ekonomik Forum İzmir’de başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ege Ekonomik Forum, bugün ve yarın, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile İzmir Swissotel'de gerçekleşecek. EGEV ve Özgencil Grup ortaklığında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum'unun kapanışını geçmiş dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım yapacak. İzmir söz konusu olunca her tür desteği veren Binali Yıldırım'a katkılarından dolayı teşekkür eden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, "EEF toplantısını ilk günden beri destekleyen Binali Yıldırım'ın kapanış konuşması yapmak İçin İzmir'e gelmesi Ege ekonomisine verdiği önemin göstergesidir" dedi. TOBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkıları düzenlenen Forum, EGEV ve Özgencil Grup işbirliği ile yapılıyor.