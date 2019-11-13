Ablasına özendi dünya ikincisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesine balğı Altındağ semtinde yaşayan lise öğrencisi Sevim Ada (17), küçüklüğünde ablası Döndü Demir'in (25) antrenmanlarına gittiği için Muaythai sporuna aşina oldu. Ablası daha sonra Muaythai'yi bırakıp Fransız kick boksu olarak da bilinen Savate yapmaya başladı. Sevim Ada liseye geçtiğinde içe kapanıklığını üzerinden atması, özgüveninin gelişmesi ve kendini savunmayı öğrenmesi için ailesinin ısrarıyla spor salonunda Muaythai derslerine gitmeye başladı. Hafta içi okula gidip, hafta sonu evlerinin bulunduğu sokağın başında açtığı tezgahta zeytin, peynir ve sebze ve meyve satışı yapan babasına yardım eden Ada, aynı zamanda her akşam da antrenmanlara gitti. Yoğun geçen 2 yılın ardından, antrenörlerinin yönlendirmesiyle milli sporcu olarak turnuvalara katıldı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 27 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 65 ülkeden 850 sporcunun yer aldığı Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan Ada, dünya 2'ncisi oldu. Yaz kış dinlemeden antrenman yaptığını belirten Ada, "Tekrardan dünya şampiyonasına gidip, bu sefer şampiyon olmayı istiyorum" dedi.