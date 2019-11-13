Azmedip kilo verince tiyatroda rolleri değişti

BUGÜN NELER OLDU

bir GSM şirketinde satış yöneticisi olarak çalışırken hızla kilo almaya başlayan Mümtaz Önal (38), 176 kiloya kadar ulaşınca bedenini değiştirmeye karar verdi. Kilolarından çok rahatsız olduğu için hem özel hem iş hayatında mutsuz olduğunu söyleyen Önal, mide küçültme ameliyatının ardından 88 kilo verdi. Kilolarından kurtulunca işini değiştirip bir gayrimenkul şubesi açan Önal, her salı 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor ve deneyimlerini aktardığı bir de kitap yazıyor. Önal, tiyatro oyunlarında rollerinin bile değiştiğini söyledi.