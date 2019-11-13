Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Azmedip kilo verince tiyatroda rolleri değişti

Azmedip kilo verince tiyatroda rolleri değişti

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Azmedip kilo verince tiyatroda rolleri değişti
İZMIR'DE bir GSM şirketinde satış yöneticisi olarak çalışırken hızla kilo almaya başlayan Mümtaz Önal (38), 176 kiloya kadar ulaşınca bedenini değiştirmeye karar verdi. Kilolarından çok rahatsız olduğu için hem özel hem iş hayatında mutsuz olduğunu söyleyen Önal, mide küçültme ameliyatının ardından 88 kilo verdi. Kilolarından kurtulunca işini değiştirip bir gayrimenkul şubesi açan Önal, her salı 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor ve deneyimlerini aktardığı bir de kitap yazıyor. Önal, tiyatro oyunlarında rollerinin bile değiştiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Azmedip kilo verince tiyatroda rolleri değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN