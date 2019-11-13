Çeşme’de yeni başhekim göreve başladı

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Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Orhan Güngör görevine başladı. Göreve başlamasının ardından gazetecilerle buluşan Başhekim Güngör, mesleğine 2010 yılında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahı olarak başladığını belirterek, "Mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik sorumlusu olarak görevime devam ettim. Görev yaptığım dönemde Elazığ'da birçok ilklere imza attım. Aort anevrizması dediğimiz, karın damarının genişlemesini ameliyatsız anjiografi yöntemiyle damar naklini Elazığ'da ilk ben yaptım. Kök hücre naklini, sanıyorum Türkiye'de en fazla sayıda ben yaptım. Türkiye'deki birçok ilden, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi illerden birçok hasta kök hücre nakli için geldi. Buradaki farklılık ise, tüm dünyada kök hücre nakli kemik iliği ile yapılır. Ben göbek yağıyla kök hücre nakli yaptım. Bu şekilde kök hücre naklini Türkiye'de ilk yapan hekimlerden birisiyim. New York'dan sertifikası olan Türkiye'deki nadir hekimlerdenim" dedi.