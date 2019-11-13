Fidan sahiplenmede Manisa birinci oldu

BUGÜN NELER OLDU

ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Manisa'da fidan dikim töreni düzenlendi. Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesindeki ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine sağanak yağışa rağmen çok sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti. Manisa'da 202 bin fidan toprakla buluşturulurken 343 bin fidan sahiplendirildi. Yüzde 171'lik sahiplendirme oranıyla Manisa'dan rekor katılım sağlanırken, Türkiye ortalamasında kampanyaya katılımda Manisa 1. oldu.Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Geleceğe nefes olmak için buradayız. Manisamızın 70 lokasyonunda 17 ilçemizde 202 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Daha güzel bir Manisa daha yeşil bir Türkiye için hep beraber buradayız. Türkiye'nin, Anadolu'nun güzelliği işte fidanlarıyla daha da güzelleşecek. Yağmurlu, bereketli bir gün. Fidan demek, ağaç demek bereket demek. Yağmur da bereketiyle geldi" dedi. Manisa'da yoğun bir katılımın olduğuna dikkat çeken Vali Deniz, "Manisa ilimiz yüzde 171 fidan sahiplenmesiyle Türkiye 1.'si durumunda. Bu vesileyle her güzel işte olduğu gibi güzel bir farkındalık oluşturdu" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Gelecek nesillere daha yeşil bir Manisa bırakma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Yağan sağanağa aldırmayan öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikimine yoğun ilgi gösterdi.