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Fuhuş çetesini masöz çökertti

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Fuhuş çetesini masöz çökertti
İZMIR'IN Çeşme ilçesinde genç bir kadın kendisine masaj adı altında zorla fuhuş yaptırıldığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, 14 farklı adrese operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda kayıt cihazı, fuhuştan elde edilen 250 bin lira nakit para ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlarda sözleşme örnekleri ele geçirildi. 12 kişi mahkemede tutuklandı.
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Fuhuş çetesini masöz çökertti
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