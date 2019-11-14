3. kattan düşen genç ağır yaralandı

MANİSA'NIN
Turgutlu ilçesinde, üniversite öğrencisi, babasıyla yaşadığı evin balkondan düşerek, ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 3'üncü katında babası Kenan Ö. ile birlikte yaşayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Ö., dün sabah saatlerinde balkondan düştü. Ağır yaralanan Enes Ö., ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Enes Ö., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, anne- babası bir süre önce boşanan gencin, intihar girişiminde bulunup bulunmadığını araştırıyor.