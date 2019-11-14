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81 ilin en yüksek tepelerine çıkacak

Giriş Tarihi: 14.11.2019
81 ilin en yüksek tepelerine çıkacak
BALIKESIRLI dağcı Erdek Cennet, 81 vilayetin en yüksek dağlarına çıkmaya hazırlanıyor. Dağcı Cennet, 81 ilde 81 zirveye solo tırmanıp, "Anadolu parsı" unvanını almak istediğini belirterek, "Türkiye'de bulunan 81 ildeki 81 en yüksek dağın zirvelerine solo tırmanışlar yapacağım. Bu il ve zirveleri yerli ve yabancı turistlere tanıtıp dağ ve kırsal turizme katkı yapacağım. Dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak ülkemizdeki dağ, kırsal ve ekoloji turizmine de katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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81 ilin en yüksek tepelerine çıkacak
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