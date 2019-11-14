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Denizlispor’da bir ISTIFA daha geldi

Başkan yardımcısı Atilla, “8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum görevimden, ailevi nedenlerden ayrılıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Denizlispor’da bir ISTIFA daha geldi
Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde, kulübün etkili isimlerinden başkan yardımcısı Yasin Özpek de yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebiyle geçen sezon 19 Şubat'ta istifa etmişti. Dün ayrılığını sosyal medya hesabından duyuran Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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Denizlispor’da bir ISTIFA daha geldi
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