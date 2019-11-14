Denizlispor’da bir ISTIFA daha geldi

BUGÜN NELER OLDU

enizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Dün ayrılığını sosyal medya hesabından duyuran Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.