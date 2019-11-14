Ejder meyvesi Egeli üreticiye umut oldu

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arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya için İzmir'de deneme serası kuran üretici, siparişlere yetişebilmek için sera alanını büyütmeyi hedefliyor. Torbalı ilçesindeki arazilerinde meyve ve sebze üreten Semih Elmas, İngiltere'de yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ismini ilk kez duyduğu ejder meyvesini araştırmaya başladı. Bu konuda Türkiye'de üretim yapan ilk üreticilerden Mehmet Tanrıverdi ile temasa geçen Elmas, ağırlıklı olarak Akdeniz'de yetiştirilen meyveyi Ege Bölgesi'nde de üretmeyi denemeye karar verdi. Yaklaşık 2 yıl önce Torbalı'da 2 dönüm sera oluşturan Elmas, diktiği ağaçlardan 1 yıl sonra ilk meyveyi almayı başardı. İlk etapta ürününü çevre esnafa satan Elmas, zaman içinde oteller ve market zincirlerinden gelen siparişlere yanıt vermekte zorlandı. Elmas, yaptığı denemeyle ejder meyvesinin Ege Bölgesi'nde de yetiştirebileceğini gösterdiğini, ürünün tatmin edici fiyatı ve yetiştirme kolaylığı nedeniyle diğer üreticilerin de dikkatini çektiğini kaydetti. Ejder meyvesine gelen siparişlerin üretim alanını artırma konusunda kendisini cesaretlendirdiğini dile getiren Elmas, "Toplamda dönüm başına 80 bin lira ile bu yatırıma başlarsınız. İkinci yılında kendini amorti ediyor. Pazarlama sorunu kesinlikle yok. Cesaret gerekiyor" dedi.