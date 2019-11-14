Ekonominin kalbi bu Forum’da atıyor

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Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon oluşturmak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, 'Yarın İçin Hayal Et' temasıyla İzmir Swissotel'de başladı. EGEV ve Özgencil Grup ortaklığında; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkılarıyla düzenlenen forumun açılış törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EGEV Yönetim Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile meslek odalarının temsilcileri katıldı. Forumun açılışında konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Sosyoekonomik bakımdan İzmir, Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biridir. İzmir, insanlık tarihi kadar eski bir şehirdir. Dünya haritasına baktığımızda Türkiye, ve İzmir aslında jeopolitik olarak eko olarak çok önemli bir yerde durur" şeklinde konuştu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dünyada insana dair her şey hayallerle başlar. Bu hayaller hedeflere dönüşür. Hedefleri gerçekleştirmek için plan yapmak, ortak hayalleri olan insanlarla bir araya gelmek gerekir. Bizlere düşen artık proje üretmek. Girişimciliği geliştirmekte, inovasyonu yaymakta, sadece ülkelere devletlere değil, kentlere ve kentlerin refahı için birlik olmuş insanlara da büyük görev düşüyor. İzmir'i inovasyon ve girişimci kent haline getirme vizyonunu ortaya koyduk ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini hayata geçiriyoruz" dedi.Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugün kentteki stadyum inşaatlarını denetleyecek. Yıldırım, saat 11.00'de Alsancak Stadı'nda, saat 12.00'de ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak Göztepe'nin yeni stadında olacak. Türkiye'de ilkleri bünyesinde barındıracak stadın üzerinde halka açık yürüyüş parkuru bulunan çatısına da çıkacak olan Binali Yıldırım, ardından Göztepe yönetimi ve İzmir'in futbol kamuoyuyla yemekte bir araya gelecek. Göztepe'nin yeni stadı Süper Lig'de bu sezonun ikinci yarısında açılacak.