Göztepe’de yapacak iş çok

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Yeni Malatyaspor beraberliği ile milli araya geren Göztepe, sezon sonunda iç transferde hayli terleyecek. Mevcut kadrosunda 35 futbolcuyu barındıran Göztepe'de sezon sonunda tam 17 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.Yönetim kiralık olarak forma giyen Serdar ve Soner için devre arasında şimdiden temasa geçecek. 1'er yılı opsiyonu bulunan Napoleoni ve Mossoro için ise istenirse opsiyon kullanılacak.TEKNIK direktör İlhan Palut ile anlaşan ve zor bir sürece giren Göztepe milli araya kadar olan kritik dönemeçten 4 puanla çıktı.Milli arada sakatların da dönmesiyle birlikte gücüne güç katacak olan Göztepe, sırasıyla Aytemiz Alanyaspor ile dışarıda, Fenerbahçe ile sahasında oynayacak. Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar oynanacak olan 6 maçın 4'ünü ise dışarıda oynayacak. Alanya, Ankaragücü, G.Birliği ve Sivas ile deplasmanda oynayacak olan Göztepe sonrasında ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.