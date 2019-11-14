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İlk ara tatil için gençlere öneriler

Giriş Tarihi: 14.11.2019
İlk ara tatil için gençlere öneriler
BU yıl, 18-22 Kasım tarihleri arasında ilk kez ara tatile çıkacak öğrenciler için geri sayım başladı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, ara tatili ilk kez deneyimleyecek olan öğrenciler için öneriler sundu. Ara tatilin, tamamlanamamış işleri tamamlamak için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Başaran, sonbahara özel etkinliklerin de öğrencilerin ilgisini çekebileceğini söyledi. Okul içi ve okul dışı kurumların da ara tatile hazır olmaları gerektiğinin altını çizen Başaran, "İlk kez yapılacak olan bu ara tatil öncesi planı olmayan aileler panik yapabilir. Ancak ara tatili, tamamlanamamış işleri tamamlamak, eksiklikleri gidermek için değerlendirmek doğru olacaktır. Örneğin okumaya başlayıp bitiremediğin bir kitabı bitirmek, bir resmi veya bir yap pozu tamamlamak, odayı düzenlemek, görmek isteyip de göremediğin bir yere gitmek, bir aile büyüğünü ziyaret etmek ve bazı ders konularını tekrarlamak gibi. Özellikle İzmir gibi ılıman şehirlerde sonbahar etkinlikleri yapmak da çocuklar için cazip olabilir. Kır veya orman gezintileri düzenleyip, yaprak koleksiyonu için bir adım atılabilir" dedi.

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