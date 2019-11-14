Kaçak imalathaneye hijyen baskını yapıldı

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İZMİR'de Buca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kent genelindeki pastane ve tatlıcılara üretim yapıldığı öne sürülen, 'merdiven altı' tatlı imalathanesinin yerini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi oto tamircilerinin olduğu bölgede yer alan imalathaneye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak, ilk baskından kurtulmaya çalıştı. İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek, çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla suçüstü yaptı. Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştırılan işletmede, hijyen önlemi alınmadan tepsi tepsi tatlı üretimi yapıldığı saptandı.Ekipler, işçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığını gördü. Denetimde, tatlıların ham maddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlendi. Tuvalet yanında, kir tutmuş tezgah ve kazanlarda üretimin yapıldığı işletmede; küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta kalmış bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler tespit edildi. Ruhsatsız ve izinsiz işletme dahil birçok nedenle imalathaneyle ilgili yasal işlem uygulandı ve mühürlendi. Baskının ardından imalathanedeki sağlığı tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayılarak, el koyuldu.Sağlıksız ürünler, imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. İşletme sahibi hakkında işlem başlatılırken, kent genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya piyasa değerinin altında ürün temin ettiği tespit edildi. Yetkililer, baklava benzeri ürünleri ucuza satan işletmelerden alışveriş yapılmaması konusunda uyardı.