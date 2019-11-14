Kurtul Ali Kaptanoğlu KTK başkanlığına aday

BUGÜN NELER OLDU

Tenis Kulübü'nün (KTK) kurucularından olan Dr. Behçet Uz'un torunu Kurtul Ali Kaptanoğlu, KTK Genel Kurulu'nda başkan adaylığını açıkladı. "Geçmişten Geleceğe KTK" grubunun başkan adayı olan Kaptanoğlu, "Geçmişten aldığımız güç ile KTK'yı daha yukarılara taşımaya geliyoruz" dedi. Yönetim kurulunda Alp Esin, Aycan Kurtcan, Aydan Ersezen, Burçe Kürkan Büküşoğlu, Cemal Yılancıoğlu, Efe Kumova, Feride Berki Saraçoğlu, Jizlen Atay, Osman Taner, Özce Turgay, Pınar Görçiz, Pınar Şenman, Saffet Mutluer, Sevkan Soyuer, Şayan Saygılı, Şekip Kılıçarslan yer alıyor.