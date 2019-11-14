Mumlu efsanesi geri dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

eğlence kültürünü İzmirlilere yaşatan Mumlu, Alsancak'ta hizmete giriyor. Yeni yeri yeni konsept ve dekorasyonu ile fark yaratan Mumlu'da bir dizi etkinlikler lezzet ve keyif tutkunlarını bekliyor. Yarın açılacak mekanda ilk sahneyi Mumlu Senfoni Orkestrası alıyor. Sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken solist Hande Dönmez ise şarkılarıyla coşturacak. Program aralarında ise efelerin zeybek gösterileri ve daha birçok şov geceyi renklendirecek. Mumlu markası ile eğlenceye kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten mekanın sahiplerinden Gökhan Plana, "İzmirli'nin mekanı olan Mumlu şimdi yeni yerinde hizmette. Kış boyunca solist Hande Dönmez'in yanı sıra birbirinden ünlü isimleri ağırlayacağız" dedi.