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Şarkısını lösemili hastalara adadı

Denizlili sanatçı ‘Kardelenim’ isimli şarkısına çektiği kliple lösemi için farkındalık oluşturdu. Klipte bir babanın lösemili kızıyla ilişkisi anlatıldı

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Şarkısını lösemili hastalara adadı
DENIZLILI sanatçı Efe Güngör'ın lösemi hastası olan kızı için çırpınan bir babanın hikayesini anlattığı 'Kardelenim'in klip sözleri ve müziği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Klipte lösemi hastası olan kızın doğumu ve sonrasında babası ile yaşadığı mutlu günlerin ardından hastalığın ortaya çıkması sonrası yaşananlar anlatılıyor.

'KIZIMA YAZDIM'
Kliple ilgili konuşan Güngör, 'Dünya Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısı ile böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Güngör, daha önceleri de kendisinin bu tür çalışmalar yaptığını da ifade etti. Çalışmanın Kızılay Antalya Kan Bankası ile hastane desteğinde yapıldığını dile getiren Güngör, şarkıyı ise kendi kızına yazdığını ancak bir arkadaşları vasıtasıyla 'Kardelenim' şarkısını lösemili hastalar için değerlendirilmesi talebi gelince geri çevirmediğini vurguladı. Güngör, "Konu çocuklar olunca, lösemi olunca hiç tereddüt etmeden 'evet' dedim. Ben Denizlili bir sanatçı olarak isterdim ki yanımda kurumlar ya da hastaneler olsun ama ne yazık ki kimse olmadı. Lösemili hastaların hayatı sevmesini ve umutlarla bağlanmasını istiyorum" dedi.
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