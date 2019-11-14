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Sedanur artık dışarı çıkabilecek

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Sedanur artık dışarı çıkabilecek
MANISA'DA Yunusemre Belediyesi, Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 29 yaşındaki Sedanur Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalye isteğine kayıtsız kalmadı. Hayırseverlerin katkısıyla temin edilen aracı genç kıza Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın teslim etti. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Yıldız, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla akülü tekerlekli sandalye alamadığını, bu nedenle de dışarı çıkamadığını dile getiren Yıldız, "Akülü sandalyem olmadığı için rahat hareket edemiyordum. Yunusemre Belediyesi'ne başvurarak bu konuda yardım istedim. Sağ olsunlar isteğimi geri çevirmediler. Çok mutluyum. Allah razı olsun" dedi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın da genç kızın mutluluğuna ortak olurken; belediye olarak imkanları ölçüsünde engelli vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.
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Sedanur artık dışarı çıkabilecek
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