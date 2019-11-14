Şehzadeler temizlik filosunu güçlendirdi

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ve Şehircilik Bakanlığı, Şehzadeler Belediyesi'ne yaklaşık 600 bin TL değerinde 2 adet küçük çöp kamyonu ile çöp konteyneri hibe desteğinde bulundu. Bakanlığın hibe araçları Şehzadeler Belediyesi tarafından teslim alındı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, temiz bir Şehzadeler için çalıştıklarını, bu konuda vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi. Başkan Çelik, "Unutulmamalıdır ki sadece temizlemek, temiz bir şehir olmak için çözüm değildir. Maharet temiz tutmakta. Daha temiz bir Şehzadeler için çalışıyor, filomuzu güçlendiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.