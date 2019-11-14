Tarihin Sıfır Noktası, Fuar İzmir’de

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Turkey İzmir Fuarı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İZFAŞ ortaklığında 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Ülke tanıtımına katkıda bulunmak için yola çıkan Travel Turkey İzmir, bu yıl UNESCO dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan Göbeklitepe Tapınağı'nı ağırlayacak. İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan, keşfiyle birlikte tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa'daki tapınağın replikalarının, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. 13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Fuar İzmir'de oluşturulacak Göbeklitepe replikalarının yer alacağı alanla birlikte bölgenin tanınırlık oranın artması hedefleniyor. Turizm profesyonellerinin yanı sıra turizm meraklılarına da ev sahipliği yapan Travel Turkey İzmir'i, son tüketiciler 7 Aralık Cumartesi günü ziyaret edebilir.