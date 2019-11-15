Altınordu’da Fatih kayıplarda

TFF
1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. 2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Fatih Aktay aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı. Bir dönem ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Fatih, 2016'da UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu formasıyla Sparta Prag'a 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
1. LİG'DE 42 MAÇA ÇIKTI
Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra Ay-Yıldızlı takıma çağrılmadı. 2014-15 sezonunda 4 kez kupada şans bulan Fatih, 2015- 16'da ligde 2 kez, kupada 1 kez görev aldı.
2016-17 ve 2017-18'de kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de toplam 42 müsabakaya çıkan forvet oyuncusu 6 gol kaydetti.