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’da Fatih kayıplarda

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Altınordu’da Fatih kayıplarda
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. 2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Fatih Aktay aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı. Bir dönem ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Fatih, 2016'da UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu formasıyla Sparta Prag'a 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

1. LİG'DE 42 MAÇA ÇIKTI
Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra Ay-Yıldızlı takıma çağrılmadı. 2014-15 sezonunda 4 kez kupada şans bulan Fatih, 2015- 16'da ligde 2 kez, kupada 1 kez görev aldı. 2016-17 ve 2017-18'de kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de toplam 42 müsabakaya çıkan forvet oyuncusu 6 gol kaydetti.
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Altınordu’da Fatih kayıplarda
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