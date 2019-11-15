Altınordu’da Fatih kayıplarda

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. 2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Fatih Aktay aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı.Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra Ay-Yıldızlı takıma çağrılmadı.2016-17 ve 2017-18'de kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de toplam 42 müsabakaya çıkan forvet oyuncusu 6 gol kaydetti.