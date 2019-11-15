Balıkçılar palamuda hasret kaldı

BUGÜN NELER OLDU

av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen palamut miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, lüfer miktarı ise yüzde 74 geriledi. Hamsi, sardalya ve istavrit bolluğuyla yüzleri gülen Bandırmalı balıkçılar, palamut ve lüferden umduğunu bulamadı. Geçen ay balık haline 20 bin 270 kasa hamsi, 11 bin 45 kasa sardalya, 4 bin 403 kasa da istavrit getirildi. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre hamside yüzde 81, sardalyada yüzde 179, istavritte ise yüzde 84'lük artışlar kaydedildi. Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, "Palamudun bu saatten sonra olacağını sanmıyorum. İnsanlarımız sardalye, istavrit ve hamsi ile sofralarını şenlendirecek" dedi.