Buca’daki kaçak villalar yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Buca Belediyesi havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla kaçak yapılar tespit ediyor. Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede bir tek ağaca dahi zarar verme girişiminde olan tüm unsurlara müdahale etmeye devam ediyor. Kırıklar ve Kaynaklar bölgesindeki müdahalelerin ardından ekipler şimdi de İzmir'in en tarihi ve en yeşil bölgelerinden Belenbaşı'nda 50 dönümlük hazine arazisi üzerindeki ormanlık alana kurulan 4 yapıyı tespit etti. Tespit üzerine yapılar hakkında işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerine edilen ikisi kaçak villa olmak üzere toplam dört yapının yıkımını gerçekleştirdi.Yapı Kontrol ekiplerinin yapmış oldu tespit ve müdahalelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden birisidir. Bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun, ister şato olsun, asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.