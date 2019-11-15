Bunun adı şaka değil istismar ve işkence

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde bir pompa firmasında çalışan yüzde 50 engelli 18 yaşındaki Azad Hasobalılar, iş yerinde çalışan F.K. ve N.S. tarafından streç filme sarıldı. Üzerine su dökülen ve yere yatırılıp tekmelenen talihsiz genç, bu sırada hem hakaretlere hem de cinsel istismara uğradı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Azad Hasobalılar 'Yapmayın abi' diyerek işkence ve istismarı durdurmalarını istedi. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü watsapp grubunda paylaşılınca Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Sanıklar N.S. ile F.K. hakkında "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 sanığı 6 yıldan 16 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması 21 Kasım'da İzmir'de görülecek. Engelli gencin gözü yaşlı annesi Tuna Aydın (53) SABAH'a konuştu. Anne Aydın, "Böyle eşek şakası bile olmaz. Bu işkence ve cinsel istismar. En ağır cezayı alsınlar. Engelli bir çocuğa bunu yapan kişiler normal olamaz. Oğlum yaşadığı travma nedeniyle psikolojik destek alıyor. 1.5 aylık baba. Ama babalık sevinci kursağında kaldı. Kendi çocuğu ile ilgilenemiyor. Bu olay onu derinden sarstı" dedi. Pazarcı baba Kahraman Hashobalılar (67), "Oğlum doğuştan yüzde 50 engelli. Bunu yapan sanıkların tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Ellerini kollarını sallayarak sokakta dolaşmaları üzüntümüzü arttırıyor" dedi.