Büyükşehir’i borç batağına sürüklüyor

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İki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Tunç Soyer, 40 milyon liralık borçla devraldığı ilçe belediyesini 150 milyon liralık borçla bıraktı. 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Soyer, aradan geçen 7 aylık süreçte Büyükşehir'i de borç batağına sürükledi. Eski başkan Aziz Kocaoğlu döneminde uluslararası finans kuruluşları tarafından mali yapısı sürekli denetlenen ve Aaa notu verilen Büyükşehir Belediyesi, Soyer'le birlikte S.O.S vermeye başladı.İzlediği popülist politikalar nedeniyle belediyenin mali yapısını bozan Soyer'in başkanlığındaki büyükşehir belediyesi aradan geçen süreçte kendisine iş yapan müteahhitlere hak edişleri ödemekte zorlanmaya başladı. Özellikle İZBETON ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne iş yapan firmalara hak edişlerini uzun süre ödeyemeyen Büyükşehir, çok sayıda İzmirli müteahhidi iflasın eşiğine sürükledi. Yeni gelir kaynakları üretip tasarruf tedbirleri uygulamak yerine içine düştüğü finansman krizini borçlanarak aşma yolunu seçen Soyer, önce Büyükşehir Meclisi'nden 200 milyon liralık borçlanma yetkisi aldı. Fakat bu para da belediyenin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmaya yetmedi. Geçtiğimiz eylül ayında İZSU Genel Kurulu'nda genel kurul üyelerinden 220 milyon liralık borçlanma için yetki istendi. Borçlanmaya gerekçe olarak da Çeşme, Dikili ve Foça'da yapılacak olan içme suyu yatırımları gösterildi. Bir borçlanma talebi de ESHOT Genel Müdürlüğü'nden geldi. Belediye meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere 50 milyon lira borçlanma için Başkan Soyer'e yetki verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Soyer'in başkanlığında 7 ayda 470 milyon lira borçlanmaya gitmesinin yankıları sürerken İZSU'dan yeni bir borçlanma haberi daha geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü toplanan İZSU Genel Kurulu'nda 150 milyon liralık borçlanma için meclisten yönetim kuruluna yetki verilmesi talep edildi. Borçlanmaya gerekçe olarak da devam eden yatırımlar gösterildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 1 ay arayla önce 220 ardından da 150 milyon liralık borçlanma için genel kuruldan yetki istemesi kafa karıştırdı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Daha önce genel kuruldan 220 milyonluk dış borçlanma yetkisi aldılar. Fakat uygun koşullarda para bulamadılar. Bankalardan alınacak 150 milyon liralık borcun 70 milyon liralık kısmı hak edişe bağlanmış, hak edişi imzalanmış fakat ödemesi henüz yapılmamış borçlara gidecek. Geri kalan 80 milyon liralık kısım ise imalatı bitmiş, hak edişi hazırlanmış ama imzalanmamış işlere aktarılacak. Finans sıkıntıları nedeniyle ödemeler 5-6 ay geriden gidiyor. Bu böyle devam etmez. Normal koşullarda hak edişi imzalanmayan müteahhit gider noterden ihtar çeker" diye konuştu.