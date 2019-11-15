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Gece diş sıkma, baş ve çene ağrısı yapıyor

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Gece diş sıkma, baş ve çene ağrısı yapıyor
DIŞ Hekimi Batuhan Hıdıroğlu, temelde stresten kaynaklanan gece diş gıcırdatma ve sıkma problemlerinin (Bruksizm) her 3 kişiden 2'sinde görüldüğünü belirtti. Gece diş gıcırdatmasının tedavi edilmediği takdirde sabah baş ve çene ağrısına yol açtığını belirten Hıdıroğlu, "Çeneyi açmada zorluk, dişlerde aşınma ve çenede klik sesine de neden oluyor. Burada çene kaslarına belli oranda botoks uygulayarak kasın gücünü azaltıyoruz. Böylelikle diş gıcırdatma ve sıkma sorunun etkilerini de azaltıyoruz" dedi.
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Gece diş sıkma, baş ve çene ağrısı yapıyor
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