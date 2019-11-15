Göz estetiğinde botoks ve ameliyat

BUGÜN NELER OLDU

Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, botoks uygulaması ve göz kapağı estetiği ameliyatlarının kadınlar kadar, erkekler tarafından da tercih edildiğini söyledi. Geribeyoğlu, uygulama sayesinde özellikle alın ve göz çevresindeki kırışıklıkların giderildiğini dile getirdi. 2000'li yıların başından beri kullanılan botoksun, mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Botoks uygulamasını ihtiyaç durumu göz önüne alınarak 25-65 yaş aralığındaki insanlara uygulanabiliyor. 4-6 aylık periyodlarla uygulama tekrar ediliyor. Sonraki seanslarda, kırışıklığın ilk haline göre daha az olduğu gözleniyor" diye konuştu. Öte yandan insanların yüzde, en önce baktığı noktaların başında gözlerin olduğunu ve sarkık bir göz kapağının da, bazı kişilerde estetik sıkıntılara yol açtığını ifade eden Op. Dr. Geribeyoğlu, Göz kapaklarındaki fazla doku, ameliyatla alınıyor. Estetik dikiş sayesinde iz kalmadan iyileşebiliyor. Hastalar birkaç gün içinde eski yaşamlarına dönebiliyor" dedi.