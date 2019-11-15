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Hastalıktan kurtulup çocuk sahibi oldu

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Hastalıktan kurtulup çocuk sahibi oldu
İZMIR'DE uzun süredir çocuk sahibi olmak için uğraşan Sercan Sağlam ve eşi Aynur Sağlam, birçok farklı tedaviyi denemelerine rağmen 4 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Aynur Sağlam, eşinde bulunan varikosel hastalığı tedavi edilmeden sadece kendisine önerilen tedavilerin sonuç vermediğini görünce eşi Sercan Sağlam'ın da daha detaylı araştırılması gerektiğini düşündü. Op. Dr. Evren Işık'a ulaşan çift, baba adayında çok ileri düzeyde varikosel problemi olduğunu ve varikosel hastalığı tedavi edilmeden anne adayına verilmesi muhtemel tedavilerin işe yaramayacağını öğrendi. Dr. Işık'ın gerçekleştirdiği mikrocerrahi varikosel ameliyatı ile hastalığından kurtulan Sercan Sağlam ve eşi, yeniden bebek hayalleri kurmaya başladı. Dr. Işık'ın tüm önerilerini yerine getiren Aynur Sağlam, ameliyattan tam üç ay sonra eşine hamile olduğunu söyledi. Varikosel hastalığında tek tedavi seçeneğinin 'mikrocerrahi operasyon' olduğunun altını çizen Op. Dr. Evren Işık, "Hasta ve yakınlarına da bu tedavi programının özel bir eğitimle anlatılması gerekiyor" dedi.
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Hastalıktan kurtulup çocuk sahibi oldu
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